Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ ударил в жилой дом в Донецке

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в шестнадцатиэтажный дом в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Атака БПЛА произошла в Ленинском районе города. Дрон попал в стену на 15-м этаже здания и взорвался. В результате взрыва повреждения получили квартиры с 11-го по 15-й этажи. Еще не менее чем в трех соседних домах повреждено остекление.

На месте происшествия найдены характерные фрагменты БПЛА самолетного типа — части двигателя, аккумуляторы и крылья с порядковым номером. По словам очевидцев обошлось без пострадавших.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше