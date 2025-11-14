Дрон ВСУ ударил в жилой дом в Донецке

Атака БПЛА произошла в Ленинском районе города. Дрон попал в стену на 15-м этаже здания и взорвался. В результате взрыва повреждения получили квартиры с 11-го по 15-й этажи. Еще не менее чем в трех соседних домах повреждено остекление.
На месте происшествия найдены характерные фрагменты БПЛА самолетного типа — части двигателя, аккумуляторы и крылья с порядковым номером. По словам очевидцев обошлось без пострадавших.
