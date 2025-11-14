Ричмонд
Дрон ВСУ ударил по лицею-интернату в центре Донецка

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанёс удар по Григорьевской школе в Донецке. Мэр Алексей Кулемзин сообщил об этом в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«В результате атаки ударных БПЛА зафиксировано повреждение Республиканского многопрофильного лицея-интерната “Григорьевская школа”, — написал мэр.

Учебное заведение располагается почти в центре города, на проспекте Богдана Хмельницкого в Ворошиловском районе. Очевидцы рассказали, что повреждения затронули центральный фасад первого и второго этажей, а также остекление. На месте удара нашли фрагменты беспилотника самолётного типа.

Кроме того, Life.ru сообщал, что этой же ночью в небе над Воронежской областью ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Обломки одного из сбитых дронов повредили крышу частного дома и припаркованный автомобиль.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

