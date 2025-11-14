Shot: ВСУ атаковали Краснодарский край дронами вызвав пожар в Новороссийске

Жители Новороссийска сообщили о пожаре в одном из районов города, а также о звуках пролета беспилотников, сирен и взрывах, которые были слышны в Геленджике, Анапе и Туапсинском районе. Предварительно, над регионом было сбито около 10 воздушных целей.