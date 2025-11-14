Shot: ВСУ атаковали Краснодарский край дронами вызвав пожар в Новороссийске

Взрывы прогремели над Краснодарским краем. Об этом стало известно в пятницу, 14 ноября.
Жители Новороссийска сообщили о пожаре в одном из районов города, а также о звуках пролета беспилотников, сирен и взрывах, которые были слышны в Геленджике, Анапе и Туапсинском районе. Предварительно, над регионом было сбито около 10 воздушных целей.
Очевидцы в Новороссийске сообщают о возгорании и задымлении в прибрежном районе города после взрывов. В связи с атакой аэропорты Краснодара и Геленджика временно закрыты, рейсы не принимаются и не отправляются. Официальных данных о последствиях атаки пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Накануне в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00, ликвидировали 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря и пятью регионами РФ.