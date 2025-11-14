Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: ВСУ атаковали Краснодарский край дронами вызвав пожар в Новороссийске

Взрывы прогремели над Краснодарским краем. Об этом стало известно в пятницу, 14 ноября.

Взрывы прогремели над Краснодарским краем. Об этом стало известно в пятницу, 14 ноября.

Жители Новороссийска сообщили о пожаре в одном из районов города, а также о звуках пролета беспилотников, сирен и взрывах, которые были слышны в Геленджике, Анапе и Туапсинском районе. Предварительно, над регионом было сбито около 10 воздушных целей.

Очевидцы в Новороссийске сообщают о возгорании и задымлении в прибрежном районе города после взрывов. В связи с атакой аэропорты Краснодара и Геленджика временно закрыты, рейсы не принимаются и не отправляются. Официальных данных о последствиях атаки пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Накануне в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00, ликвидировали 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря и пятью регионами РФ.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше