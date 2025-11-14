Ричмонд
Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный жилой дом в Донецке

Дрон Вооруженных сил Украины ударил в шестнадцатиэтажный дом в Ленинском районе Донецка. В результате атаки БПЛА, повреждены квартиры с 11-го по 15-й этажи, также пострадало остекление как минимум трех соседних домов, сообщил корреспондент с места событий.

Дрон попал в стену на 15-м этаже здания и взорвался.

«На месте происшествия найдены характерные фрагменты БПЛА самолетного типа — части двигателя, аккумуляторы и крылья с порядковым номером», — сообщает РИА Новости. Очевидцы утверждают, что в результате инцидента никто не пострадал. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены остатки беспилотника, что подтверждает версию об атаке БПЛА.

Кроме того, 13 ноября ВСУ предприняли попытку атаки на Донецк с использованием беспилотных летательных аппаратов. По информации, полученной ТАСС от оперативных служб, один из дронов, оснащенный взрывным устройством массой 50 килограммов, атаковал здание школы, расположенное в центральной части города. В результате удара поврежден фасад образовательного учреждения.

