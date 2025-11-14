Ричмонд
Нефтебаза повреждена в Новороссийске в результате атаки украинского БПЛА

В результате атаки украинского БПЛА в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Источник: Life.ru

Также повреждения получили береговые сооружения. Сейчас на месте происшествий работают специалисты оперативных и специальных служб. По предварительной информации пострадавших нет.

Отражение атаки БПЛА продолжается. Глава города Андрей Кравченко призвал жителей отойти от окон и принять меры безопасности.

Также БПЛА этой ночью атаковал Донецк. Там повреждения получил местный лицей-интернат. О пострадавших не сообщалось.

