Нефтебаза повреждена в Новороссийске в результате атаки украинского БПЛА

Также повреждения получили береговые сооружения. Сейчас на месте происшествий работают специалисты оперативных и специальных служб. По предварительной информации пострадавших нет.
Отражение атаки БПЛА продолжается. Глава города Андрей Кравченко призвал жителей отойти от окон и принять меры безопасности.
Также БПЛА этой ночью атаковал Донецк. Там повреждения получил местный лицей-интернат. О пострадавших не сообщалось.
