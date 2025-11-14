Ричмонд
В результате атаки БПЛА ВСУ повреждена нефтебаза в Новороссийске

Из-за атаки БПЛА ВСУ повреждения получили береговые сооружения в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске повреждена нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис» после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе “Шесхарис”», — сказано там.

В результате инцидента повреждения получили и береговые сооружения. В настоящее время на месте работают специализированные службы; по предварительной информации, пострадавших среди людей нет.

Уточняется, что силы ПВО РФ продолжают отражение вражеской атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше