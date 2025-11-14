В результате атаки БПЛА ВСУ повреждена нефтебаза в Новороссийске

В Новороссийске повреждена нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис» после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
«В Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе “Шесхарис”», — сказано там.
В результате инцидента повреждения получили и береговые сооружения. В настоящее время на месте работают специализированные службы; по предварительной информации, пострадавших среди людей нет.
Уточняется, что силы ПВО РФ продолжают отражение вражеской атаки БПЛА.
