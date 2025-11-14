В Новороссийске при атаке БПЛА повреждена нефтебаза

«В Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе “Шесхарис”. Также повреждения получили береговые сооружения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте находятся специалисты оперативных и специальных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.
Отражение атаки БПЛА продолжается.
