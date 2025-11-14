Ричмонд
В Новороссийске при атаке БПЛА повреждена нефтебаза

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске повреждена в результате атаки БПЛА, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе “Шесхарис”. Также повреждения получили береговые сооружения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте находятся специалисты оперативных и специальных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.

Отражение атаки БПЛА продолжается.

