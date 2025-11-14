Ричмонд
В США футбольный тренер Бим получил ранения в результате стрельбы

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Источник: Аргументы и факты

Бывший тренер Джон Бим, известный по документальному сериалу Netflix о американском футболе, получил ранения в результате стрельбы на территории колледжа Лэйни в Калифорнии. По данным телеканала ABC, инцидент произошёл внезапно, и пострадавшего срочно доставили в больницу.

Состояние 58-летнего мужчины, получившего несколько огнестрельных ранений, пока не раскрывается. Бим широко известен благодаря участию в проекте Netflix «Последний шанс для тебя», где он стал одним из центральных героев.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. На данный момент нет подтверждённых данных о том, кто мог открыть огонь и какие мотивы могли стоять за нападением.

Ранее в результате стрельбы в Сухуме пострадали пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.