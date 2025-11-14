Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтебаза в Новороссийске повреждена в результате атаки украинских БПЛА

В Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников (БПЛА), повреждена нефтебаза, расположенная на перевалочном комплексе «Шесхарис». Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.

В Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников (БПЛА), повреждена нефтебаза, расположенная на перевалочном комплексе «Шесхарис». Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.

Кроме того, сообщается о повреждении береговых сооружений. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Отражение атаки беспилотников продолжается, говорится в сообщении.

Ранее жители Новороссийска сообщили о пожаре в одном из районов города, а также о звуках пролета беспилотников, сирен и взрывах, которые были слышны в Геленджике, Анапе и Туапсинском районе. Предварительно, над регионом было сбито около 10 воздушных целей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше