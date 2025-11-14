Нефтебаза в Новороссийске повреждена в результате атаки украинских БПЛА

В Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников (БПЛА), повреждена нефтебаза, расположенная на перевалочном комплексе «Шесхарис». Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.
Кроме того, сообщается о повреждении береговых сооружений. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Отражение атаки беспилотников продолжается, говорится в сообщении.
Ранее жители Новороссийска сообщили о пожаре в одном из районов города, а также о звуках пролета беспилотников, сирен и взрывах, которые были слышны в Геленджике, Анапе и Туапсинском районе. Предварительно, над регионом было сбито около 10 воздушных целей.