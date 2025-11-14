Истребитель Су-30 разбился в Карелии: экипаж спасти не удалось

Ранее в Якутии потерпел крушение легкомоторный вертолет Robinson R44II, трое пассажиров и летчик погибли. Воздушное судно совершало перевозку пассажиров, когда неожиданно на борту сработал аварийный маяк. Затем пилот перестал выходить на связь. Несколько дней на поиски не могли вылететь спасатели, проблема заключалась в погодных условиях. Спустя три дня вылет состоялся, вертолет нашли разбившимся на склоне горы.