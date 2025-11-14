Истребитель Су-30 разбился в Карелии: экипаж спасти не удалось

Истребитель Су-30 разбился в Карелии во время планового учебного полёта, экипаж погиб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел катастрофу самолёт Су-30. Самолёт упал в безлюдном районе. Полёт выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолёта погиб», — рассказали в ведомстве.
О происшествии стало известно 13 ноября. Изначально сообщалось о падении в Прионежском районе, однако позже стало известно, что самолёт упал в лесу рядом с озером Лососинским.
Губернатор Карелии Артур Парфенчиков заявил, что направил на место аварии экстренные службы. Также на месте работают председатель госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.
Ранее в Амурской области под Тындой разбился пассажирский самолёт, в результате чего погибли 48 человек, включая экипаж. Причиной стала техническая неисправность.
Также сообщалось о крушении военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules турецких ВВС на территории Грузии. Самолёт вылетел из азербайджанской Гянджи и направлялся в Турцию. На борту было 20 человек. Грузинские правоохранители расследуют возможные нарушения правил безопасности полётов.
Напомним, по первоначальной информации, на границе Грузии и Азербайджана разбился вертолет. По предварительным данным, воздушное судно было военным и принадлежало Вооруженным силам Турции.
Ранее в Якутии потерпел крушение легкомоторный вертолет Robinson R44II, трое пассажиров и летчик погибли. Воздушное судно совершало перевозку пассажиров, когда неожиданно на борту сработал аварийный маяк. Затем пилот перестал выходить на связь. Несколько дней на поиски не могли вылететь спасатели, проблема заключалась в погодных условиях. Спустя три дня вылет состоялся, вертолет нашли разбившимся на склоне горы.
До этого около западного побережья Крыма разбился военный вертолет Ми-24. Воздушное судно совершало плановый полет над акваторией Черного моря. По предварительным данным Министерства обороны РФ, причиной аварии мог стать отказ техники.