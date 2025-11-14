Ричмонд
Мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА на жилой дом в Новороссийске

В Новороссийске в результате падения беспилотника (БПЛА) поврежден многоквартирный дом. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.

Фрагменты аппарата попали в квартиру на четвертом этаже, в нескольких квартирах выбило стекла. Один мужчина пострадал, его госпитализировали и оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили, что обломки беспилотника повредили еще два многоквартирных дома в Новороссийске.

— Это дома высотой в 5 и 16 этажей. В квартирах выбило окна, возгораний нет. По предварительной информации, пострадавших также нет, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Новороссийске в результате атаки БПЛА, повреждена нефтебаза, расположенная на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше