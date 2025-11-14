Дроны атаковали юг России, в Новороссийске повреждены нефтебаза и многоквартирный дом: трансляция

Дроны были замечены не только в Краснодарском крае, угрозу БПЛА объявили и в других регионах.
В ночь на 14 ноября сразу несколько регионов РФ столкнулись с атакой дронов. По информации оперштаба Краснодарского края, в Новороссийске из-за беспилотников получили повреждения нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также в три многоквартирных дома. Предварительно пострадал один мужчина, но информация дополняется.
На фоне этого Росавиация ввела временные ограничения на выпуск и прием самолетов в аэропортах Краснодара, Тамбова, Саратова, Пензы, Волгограда и Геленджика. Последние новости о налетах дронов на регионы РФ — в онлайн-трансляции URA.RU.
05:37 В направлении Кабардинки из Новороссийска перекрыто движение транспортных средств. Об этом сообщает глава города Андрей Кравченко.