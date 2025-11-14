Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны атаковали юг России, в Новороссийске повреждены нефтебаза и многоквартирный дом: трансляция

В ночь на 14 ноября сразу несколько регионов РФ столкнулись с атакой дронов. По информации оперштаба Краснодарского края, в Новороссийске из-за беспилотников получили повреждения нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также в три многоквартирных дома. Предварительно пострадал один мужчина, но информация дополняется.

Дроны были замечены не только в Краснодарском крае, угрозу БПЛА объявили и в других регионах.

В ночь на 14 ноября сразу несколько регионов РФ столкнулись с атакой дронов. По информации оперштаба Краснодарского края, в Новороссийске из-за беспилотников получили повреждения нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также в три многоквартирных дома. Предварительно пострадал один мужчина, но информация дополняется.

На фоне этого Росавиация ввела временные ограничения на выпуск и прием самолетов в аэропортах Краснодара, Тамбова, Саратова, Пензы, Волгограда и Геленджика. Последние новости о налетах дронов на регионы РФ — в онлайн-трансляции URA.RU.

05:37 В направлении Кабардинки из Новороссийска перекрыто движение транспортных средств. Об этом сообщает глава города Андрей Кравченко.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше