В Крыму предупредили об информационной атаке со стороны Украины: что важно помнить

Советник главы Крыма Крючков: началась информационная атака со стороны Украины.

Источник: Комсомольская правда

В отношении Крыма ведется информационная атака со стороны Украины. Об этом предупредил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Чиновник уточнил, о чем именно речь. Противник выдает штатную работу ПВО за некое свиетельство «прорыва обороны». Так ВСУ распространяют заведомо ложные данные о предполагаемых «прилетах».

«Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь!» — написал Крючков в Telegram-канале.

Крючков призвал граждан доверять только официальным данным. Он также напомнил жителям Крыма об ответственности, которая предусмотрена за съемку и публикацию материалов, связанных с работой систем противовоздушной обороны.

Напомним, что ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе работают силы противовоздушной обороны, отражая атаку украинских беспилотников. По данным главы региона, над акваторией моря на значительном расстоянии были сбиты четыре БПЛА.

Позднее Министерство обороны проинформировало, что 13 ноября с 18:00 до 20:00 мск силами российской системы ПВО было ликвидировано 14 дронов в небе над Крымом и над акваторией Черного моря.

Как ранее заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, в городе отражают воздушную атаку, звучит сирена. «В Новороссийске объявлен сигнал “Внимание всем”. Звучит сирена, идет отражение атаки БПЛА», — цитировал Кравченко оперштаб Краснодарского края.

Спустя некоторое время оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении в Новороссийске нефтебазы перевалочного комплекса «Шесхарис». Это произошло после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на город.

Тогда же были повреждены и береговые сооружения. На месте происшествия организована работа экстренных служб, пострадавших среди гражданского населения нет.

Помимо этого, в ночь на 13 ноября российскими силами ПВО было уничтожено 130 украинских БПЛА над несколькими регионами РФ. По уточнениям Минобороны РФ, наибольшее число вражеских дронов было сбито в небе над Курской и Белгородской областями.

