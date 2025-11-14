Ричмонд
Беспилотники ударили по жилым домам в Новороссийске, есть пострадавший

В результате атаки ВСУ на Новороссийск беспилотник упал на жилой дом. В нескольких квартирах выбиты стёкла, один мужчина госпитализирован.

Как сообщает оперштаб Краснодарского края, повреждения получили ещё два многоквартирных дома. В квартирах выбило окна, возгораний нет.

Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Сейчас на месте происшествий работают специалисты оперативных и специальных служб.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

