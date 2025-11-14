Беспилотники ударили по жилым домам в Новороссийске, есть пострадавший

Как сообщает оперштаб Краснодарского края, повреждения получили ещё два многоквартирных дома. В квартирах выбило окна, возгораний нет.
Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА в Новороссийске повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Сейчас на месте происшествий работают специалисты оперативных и специальных служб.
