В Новороссийске фрагменты беспилотника попали в квартиру: есть пострадавший

Один человек получил травмы после попадания обломков беспилотника в многоквартирный дом в Новороссийске. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram.
«В результате падения БПЛА повреждён многоквартирный дом. Фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвёртом этаже, в нескольких квартирах выбиты окна», — говорится в сообщении.
Известно, что в результате ЧП пострадал мужчина. В настоящее время он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия, по данным штаба, работают экстренные и специальные службы.
Также сообщалось, что из-за атаки БПЛА ВСУ повреждена нефтебаза в Новороссийске.
Известно, что это не первый случай, когда украинские боевики бьют по мирным жителям России. Накануне врон ВСУ атаковал жилой дом в Первомайске, в результате чего пострадала семья пенсионеров.