Прокуратура проверит детский центр в Находке после пожара

В Находке прокуратура начала проверку после пожара в детском развивающем центре. Возгорание произошло ночью 14 ноября в здании на улице Малиновского. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Надзорное ведомство взяло на особый контроль расследование причин происшествия. Прокуроры проверят, соблюдались ли в учреждении требования пожарной безопасности.
Особое внимание уделят содержанию здания, исправности противопожарных систем, наличию огнетушителей и состоянию всей разрешительной документации. По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры для устранения нарушений.
Напомним, вечером 6 октября во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме на улице Коммунаров. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 19:30. Прибывшие пожарные обнаружили, что из окна квартиры на шестом этаже валит густой черный дым, а внутри помещения бушует огонь.