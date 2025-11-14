Прокуратура проверит детский центр в Находке после пожара

Напомним, вечером 6 октября во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме на улице Коммунаров. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 19:30. Прибывшие пожарные обнаружили, что из окна квартиры на шестом этаже валит густой черный дым, а внутри помещения бушует огонь.