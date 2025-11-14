Пятеро россиян пострадали в аварии на популярной египетской трассе

Это не первая авария с участием россиян в Египте за месяц. Life.ru писал, что 11 ноября автобус с туристами из Хургады попал в ДТП на пути в Каир, пострадали 36 человек, включая более 20 россиян. В этой аварии погибли два человека — водитель автобуса и россиянка, а 14 пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.