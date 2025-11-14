В Новосибирске 11-месячный малыш съел капсулы для стирки

В этот момент мать ненадолго отвлеклась на домашние дела. Об этом сообщает «База».
Двухлетняя старшая дочь 34-летней Анны смогла открыть закрытую коробку капсул «Лоск Color» и рассыпала их на пол. Младший брат подобрал и проглотил несколько ярких капсул. Мама утверждает, что оставила детей без присмотра всего на пять минут, пока готовила чай.
У ребенка сразу началась сильная рвота и поднялась температура. В больнице диагностировали аспирационную пневмонию, которая возникает при попадании в дыхательные пути жидкости или химических веществ.
По данным «Базы», в соцсетях распространяется опасный тренд, в котором дети пробуют цветные капсулы «на вкус». На производителей стиральных средств уже оказывают давление, требуя усилить защиту упаковок.