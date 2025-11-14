Мальчик сломал руку на школьном поле в Актобе: его мать обвинила старшеклассников в избиении сына

Вариант заголовка и текста новости:
Конфликт на школьном дворе: расследование продолжается
Инцидент произошёл на школьном дворе 6 октября после окончания уроков. По словам администрации, школьный двор и прилегающее поле открыты до 10 вечера, и в это время сюда могут приходить школьники и взрослые.
Ученик младших классов сломал руку во время игры на школьном поле. Его мать утверждает, что причиной травмы стал конфликт со старшеклассником. По её словам, вечером на поле находились 10 старшеклассников, которые попросили младших освободить площадку. Один из них толкнул мальчика, из-за чего тот упал, а затем старшеклассник пнул его ещё дважды — в плечо и по ноге.
Директор школы предоставил журналистам видеозапись того вечера, но из-за плохого качества записи невозможно что-либо разглядеть. Руководство утверждает, что старшеклассник случайно столкнулся с мальчиком и пытался ему помочь.
В полиции пока не могут установить, была ли травма результатом случайного столкновения или преднамеренного действия. Расследование продолжается. Родители подозреваемого будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Несовершеннолетний поставлен на профилактический учёт и находится под контролем инспекторов по делам несовершеннолетних.
В школе утверждают, что подозреваемый старшеклассник никогда раньше не был замечен в конфликтах и является одним из активных учащихся. Однако этот инцидент вызывает вопросы о безопасности на школьных территориях и контроле за поведением учащихся.