Мальчик сломал руку на школьном поле в Актобе: его мать обвинила старшеклассников в избиении сына

Ученик младших классов сломал руку во время игры на школьном поле. Его мать утверждает, что причиной травмы стал конфликт со старшеклассником. По её словам, вечером на поле находились 10 старшеклассников, которые попросили младших освободить площадку. Один из них толкнул мальчика, из-за чего тот упал, а затем старшеклассник пнул его ещё дважды — в плечо и по ноге.