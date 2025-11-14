Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о запуске новой операции под названием «Южное копьё», цель которой — противодействие деятельности наркокартелей. Объявление он сделал через публикацию в социальной сети X*, подчеркнув важность инициативы для национальной безопасности США.
Оперативное руководство поручено Южному командованию американских вооружённых сил, которое отвечает за регион, охватывающий Центральную и Южную Америку, а также Карибский бассейн. Для выполнения задачи создано отдельное объединённое подразделение, которому предстоит координировать действия в рамках операции.
Хегсет отметил, что миссия направлена на защиту территории США и нейтрализацию преступных структур, занимающихся наркотрафиком. При этом подробности планируемых мероприятий он не раскрыл, ограничившись общим описанием целей операции.
Ранее шеф Пентагона заявил, что военные Соединенных Штатов нанесли очередной удар по «судну с наркотеррористами» в Карибском море, погибли трое «наркотеррористов».