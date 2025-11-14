Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о запуске новой операции под названием «Южное копьё», цель которой — противодействие деятельности наркокартелей. Объявление он сделал через публикацию в социальной сети X*, подчеркнув важность инициативы для национальной безопасности США.