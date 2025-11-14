«Все лицо кровавое»: стали известны подробности смертельного ЧП с рухнувшим лифтом в Астане

Как сообщает телеканал, около трех часов дня в жилом комплексе «Арыстан» произошло смертельное ЧП. Астанчане заселились в подъезд в мае, но уже через полгода здесь пришлось ремонтировать лифт, на который люди жаловались с самого начала.
Когда кабина лифта сорвалась с высоты, прибывшая бригада наладчиков уже работала в шахте. Один из специалистов погиб на месте. «Я видела! Когда уже выскочила, вот здесь вот мимо меня провезли на коляске молодого человека. Я, конечно, его не узнала, но это было вообще… Всё лицо кровавое было. Волосы, конечно, есть. Но… ужас!» — вспоминает жительница дома Жамал Сембаева.
За жизнь еще одного наладчика борются врачи-реаниматологи. Третьему специалисту повезло больше, он находится в отделении политравмы. «В тяжелой степени тяжести был госпитализирован в отделение реанимации для динамического наблюдения, лечения, на отсроченное оперативное лечение. Второй пациент — средней степени тяжести», — сообщили в больнице.
Жители многоэтажки утверждают, что с момента заселения не только жаловались на работу лифтов, но и требовали их полной замены. Летом этого года в соседнем подъезде уже произошло аналогичное ЧП, но тогда обошлось без жертв, поэтому на жалобы жильцов никто не отреагировал. «Ничего не было! Тихо, молча закрыли, и все! Сейчас вот тоже так же хотят закрыть. Все, кто требовал замену лифта, всех он назвал нас интриганами!» — заявила одна из жительниц.
В столичном акимате признали, что жалобы действительно поступали. Местные власти также заявили, что из 16 установленных в ЖК лифтов официально введены в эксплуатацию и взяты на учет только шесть. С застройщиком даже судились. «Судебным актом специализированного межрайонного экономического суда Астаны ТОО “A-TEKNIK” обязано устранить выявленные дефекты, запустить лифты и уведомить Управление о постановке технических устройств на учет. В связи с неисполнением решения в установленный срок исполнительный лист был передан частному судебному исполнителю, который возбудил исполнительное производство в отношении застройщика», — сообщили в Управлении жилья и жилищной инспекции Астаны.
Теперь в скандал вмешалась полиция. Столичный департамент возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Жильцы переживают, что подобные ЧП могут случиться с каждым в любой момент, и требуют обратить внимание столичных властей на эту проблему.