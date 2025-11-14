«Вытаскивали из-под днища»: в Новосибирске внедорожник сбил двоих детей

В Новосибирске внедорожник сбил двоих детей на «зебре». Все произошло вечером 13 ноября на перекрестке улиц Никитина и Панфиловцев. Два школьника переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда в них влетел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».