«Вытаскивали из-под днища»: в Новосибирске внедорожник сбил двоих детей

В Новосибирске внедорожник сбил двоих детей на «зебре». Все произошло вечером 13 ноября на перекрестке улиц Никитина и Панфиловцев. Два школьника переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда в них влетел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
— Внедорожник сбил двоих детей около 18:15. Одного из них очевидцы случившегося вытаскивали из-под днища машины. Вызвали скорую помощь. Дети шли на зеленый сигнал светофора, — рассказал очевидец.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области. Ответ ведомства будет опубликован позднее.