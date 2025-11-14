Ричмонд
В порту Новороссийска при атаке БПЛА пострадали три человека

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Одно из гражданских судов в порту Новороссийска повреждено при массированной атаке БПЛА, пострадали три человека из экипажа корабля, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава города Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки БПЛА на город. Позднее оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также ранении одного человека при падении обломков БПЛА на жилые дома в Новороссийске.

«В результате массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

