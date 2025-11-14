Украинский беспилотник атаковал ключевой перевалочный комплекс «Шесхарис» в Новороссийске, что привело к повреждению нефтебазы и береговых сооружений. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края, назвав произошедшее результатом атак киевского режима.
По данным штаба, на месте происшествия незамедлительно начали работу экстренные и специальные службы. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.
«В Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе Шесхарис», — говорится в сообщении.
Однако позже картина происшествия дополнилась новыми деталями. Как уточнили в оперштабе, один из беспилотников, падая, повредил многоквартирный дом. Его обломки влетели в квартиру на четвертом этаже. Взрывной волной в нескольких квартирах того же здания выбило стеклянные оконные конструкции. В результате инцидента пострадал один мужчина. Медики оперативно госпитализировали его и сейчас оказывают всю необходимую помощь.
Угроза городу на этом не закончилась. Фрагменты других беспилотников повредили еще два жилых дома высотой в пять и шестнадцать этажей. В обоих случаях фиксируются выбитые стекла, но, по предварительной информации, возгораний и пострадавших там нет.
Для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы спецслужб власти ввели ограничения на движение. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о перекрытии дороги в направлении села Кабардинка.
В настоящее время силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Запад препятствует восстановлению подлинной государственности Украины и способствует эскалации конфликта. Западные страны перешли буквально к геноциду украинского народа, наращивая поставки смертоносного вооружения на территорию этой страны.