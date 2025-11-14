Обломки БПЛА повредили судно в порту Новороссийска, трое моряков пострадали

В результате массированной атаки на Новороссийск обломки беспилотника (БПЛА) повредили одно из гражданских судов, находящихся в порту. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали трое членов экипажа. Они были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении.
Помимо этого, в Новороссийске в результате атаки БПЛА, повреждена нефтебаза, расположенная на перевалочном комплексе «Шесхарис». Также, из-за падения обломков БПЛА поврежден многоквартирный дом. Фрагменты аппарата попали в квартиру на четвертом этаже, в нескольких квартирах выбило стекла. Один мужчина пострадал, его госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.