Взрыв во дворе дома во Владивостоке: виновных разыскивают

Во Владивостоке произошло чрезвычайное происшествие, перепугавшее часть жителей улицы Адмирала Кузнецова. На детской площадке, расположенной возле дворе дома № 52б три подростка взорвали мусорную урну. Чем конкретно воспользовались «юные подрывники» пока не известно, возможно пиротехническими изделиями, однако судя по кадрам, попавшим в социальные сети, после мощного взрыва урна без преувеличения разлетелась вдребезги.
Горожане обсуждают произошедшее в популярных пабликах, а местные жители решили не оставлять опасные шалости безнаказанными и попросили помощи в поиске родителей подростков, лица которых отчётливо запечатлелись на видео. Помимо того, что взрыв мог причинить себе вред самим подросткам, могли пострадать случайные прохожие или другие дети, играющие на площадке. И, конечно, вред мог быть нанесён автомобилям, находившимся в непосредственной близости к взорванной урне.
За несколько дней до этого инцидента, во вторник, 11 ноября, вступил в силу новый закон об ужесточении наказания за террористические и диверсионные преступления. Согласно новому законодательству, уголовная ответственность за такие деяния теперь наступает уже с 14 лет, а не с 16, как было раньше. За умышленные преступления террористической и диверсионной направленности может грозить максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Подпадают ли действия подростков во Владивостоке под действие нового закона предстоит определить соответствующим органам, если они заинтересуются инцидентом.