Взрыв во дворе дома во Владивостоке: виновных разыскивают

За несколько дней до этого инцидента, во вторник, 11 ноября, вступил в силу новый закон об ужесточении наказания за террористические и диверсионные преступления. Согласно новому законодательству, уголовная ответственность за такие деяния теперь наступает уже с 14 лет, а не с 16, как было раньше. За умышленные преступления террористической и диверсионной направленности может грозить максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Подпадают ли действия подростков во Владивостоке под действие нового закона предстоит определить соответствующим органам, если они заинтересуются инцидентом.