В Новороссийске при атаке БПЛА повреждено судно, пострадали три человека

По предварительным данным, травмы получили три члена экипажа.

Источник: АиФ

В результате массированной атаки на Новороссийск обломки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины повредили судно в порту, информирует оперштаб Краснодарского края.

Речь идёт о гражданском судне. По предварительным данным, травмы получили три члена экипажа, пострадавшие госпитализированы.

«В результате массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, в Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины повреждения получила нефтебаза. В оперштабе рассказали, что в настоящее время возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что мужчина получил травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Новороссийск. Фрагменты БПЛА попали в квартиру на четвёртом этаже. Кроме того, фрагменты украинских беспилотников повредили ещё два многоэтажных жилых строения.

