Возгорание на нефтебазе в Новороссийске после атаки БПЛА ликвидировано

Для ликвидации последствий атаки беспилотников в Новороссийске были задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений, включая 76 сотрудников и 23 единицы техники от МЧС России.
Кроме того, в результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждены три жилых дома. Пострадал один мужчина. Также БПЛА этой ночью атаковал Донецк. Там повреждения получил местный лицей-интернат.
