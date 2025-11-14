Ричмонд
Возгорание на нефтебазе в Новороссийске после атаки БПЛА ликвидировано

Возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске, возникшее после падения фрагментов беспилотного летательного аппарата, полностью ликвидировано. По информации оперштаба, в результате инцидента пострадавших нет.

Источник: Life.ru

Для ликвидации последствий атаки беспилотников в Новороссийске были задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений, включая 76 сотрудников и 23 единицы техники от МЧС России.

Кроме того, в результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждены три жилых дома. Пострадал один мужчина. Также БПЛА этой ночью атаковал Донецк. Там повреждения получил местный лицей-интернат.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

