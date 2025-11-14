Ричмонд
В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Бусаргин предупредил о возможном налете беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, в Саратове через приложение МЧС России было разослано экстренное сообщение с рекомендациями. В нём жителей предупредили о возможной атаке беспилотников 14 ноября 2025 года. Им посоветовали не приближаться к окнам, отключить электричество, газ и воду.

Также рекомендовали переместиться в центр комнат или в помещения, которые находятся между несущими стенами и не имеют окон. Тем, кто был на улице или в машине, посоветовали немедленно укрыться в ближайших зданиях, подземных переходах, паркингах или других безопасных местах.

Киевские боевики всё чаще используют БПЛА для атак на мирное население. Накануне стало известно, что один человек получил травмы после попадания обломков беспилотника в многоквартирный дом в Новороссийске.

