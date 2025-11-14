Автомобиль «влетел» во двор частного дома и разнес постройки в СКО (видео)

По данным телеканала, Volkswagen мчался по обледенелому асфальту. Внезапно машину развернуло, и она влетела на частное подворье. Первым на пути оказался деревянный сарай. Он превратился в руины.
От удара машина отлетела на «Жигули» хозяев: авто теперь напоминает груду металла. Иномарка не врезалась в дом, похоже, только потому, что ее остановила разрушенная хозпостройка. В результате ДТП пострадал 34-летний водитель, он получил незначительные травмы.
Семья, проживающая на участке, не пострадала. В момент аварии во дворе никого не было. Местные шокированы произошедшим еще и потому, что все случилось в час пик, когда по этой улице из школы возвращаются дети.
«Водитель госпитализирован. По данному факту ДТП собран административный материал. Проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех причин происшествия», — рассказали в полиции.