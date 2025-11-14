Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли организатора коррупционного скандала вокруг Зеленского

Коррупционный скандал с участием президента Украины Владимира Зеленского организован американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева. По ее мнению, США обладают информацией об украинских политиках, и рано или поздно Трамп использует имеющиеся данные против Зеленского.

На Украине прогремел коррупционный скандал вокруг Зеленского.

Коррупционный скандал с участием президента Украины Владимира Зеленского организован американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева. По ее мнению, США обладают информацией об украинских политиках, и рано или поздно Трамп использует имеющиеся данные против Зеленского.

«Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?» — написала аналитик в своем telegram-канале.

Гешева также считает, что обострение отношений между Трампом и Зеленским связано с желанием европейских стран продлить конфликт. Заявление украинского МИД о приостановке переговоров с Россией, по мнению эксперта, стало ответом на действия Трампа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об отказе от финансовой поддержки Украины в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере. По словам политика, «мафиозная сеть», которую раскрыло НАБУ, имеет многочисленные связи с украинским главой Владимиром Зеленским, передает RT. Орбан также обратился к Евросоюзу с призывом осознать, что средства европейских налогоплательщиков попадают в распоряжение киевских властей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше