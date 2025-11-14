В Пентагоне провели «ребрендинг»

Работы по замене табличек прошли в соответствии с указом президента США Дональда Трампа о переименовании министерства обороны. Демократическая оппозиция в конгрессе раскритиковала эту инициативу. По их оценкам, полная смена табличек и других атрибутов потребует до 2 миллиардов долларов из бюджета.