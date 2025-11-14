В небе над Севастополем уничтожили семь воздушных целей

В небе над Севастополем силами ПВО сбиты семь воздушных целей. Это подтвердил губернатор Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей», — написал градоначальник в Telegram-канале.
По предварительным данным, в ходе отражения атаки объекты городской инфраструктуры не пострадали.
При этом незадолго до сообщения о действиях ПВО губернатор Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу. Тогда на значительном расстоянии над морем, как сообщил глава региона, силы ПВО уничтожили четыре воздушные цели.
Позже в Минобороны сообщили, что 13 ноября в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени российская система ПВО сбила 14 дронов над Крымом и Черным морем.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, атака беспилотников ВСУ на Новороссийск привела к повреждению нефтебазы в комплексе «Шесхарис». Ранее мэр города Андрей Кравченко сообщал о воздушной тревоге и отражении атаки.
Инцидент также привел к повреждению береговых сооружений. Спасательные службы оперативно приступили к работе. В результате ЧП пострадавших среди гражданского населения нет.
Накануне советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил о ведущейся с украинской стороны информационной атаке против республики. Противник, по его словам, представляет штатное функционирование ПВО как прорыв обороны, распространяя тем самым ложную информацию о якобы «прилетах».
Тогда Крючков призвал граждан читать информацию только из проверенных официальных каналов. Отдельно он предупредил граждан о наступлении ответственности в случае записи и последующего размещения в сети видео с работой средств противовоздушной обороны.
Также в ночь на 13 ноября российские системы ПВО сбили 130 украинских дронов над различными регионами страны. Как уточнило Минобороны, основная часть беспилотников была уничтожена в небе над Курской и Белгородской областями.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, СВО продолжится, если Киев не идет на переговоры. Подобная реакция Кремля была вызвана материалом The Times, в котором заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица констатировал отсутствие существенного прогресса в двусторонних переговорах стран в 2025 году.