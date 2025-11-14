Российского депутата арестовали из-за 50 кг ртути

Ядовитое вещество было продано за 350 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей) лицу, которое участвовало в оперативно-розыскном мероприятии. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный сбыт ядовитых веществ организованной группой», его ход и результаты поставлены прокуратурой на контроль.