В России приостановили работу 11 аэропортов

В регионах объявляют об опасности налета БПЛА. Сейчас массированную атаку беспилотников отражают в Новороссийске. Там получили повреждения жилые дома, гражданское судно и нефтебаза, на которой начался пожар. Пострадали как минимум четыре человека.
