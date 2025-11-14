Ричмонд
В России приостановили работу 11 аэропортов

За ночь количество аэропортов, в которых ввели ограничения на полеты, увеличилось до одиннадцати. Сейчас не принимают и не выпускают самолеты аэропорты Геленджика, Волгограда, Пензы, Саратова, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы.

Источник: Freepik

В регионах объявляют об опасности налета БПЛА. Сейчас массированную атаку беспилотников отражают в Новороссийске. Там получили повреждения жилые дома, гражданское судно и нефтебаза, на которой начался пожар. Пострадали как минимум четыре человека.

