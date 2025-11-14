Суд вынес приговор жительнице Приморья за мошенничество с беременностью

Женщина сожительствовала с потерпевшим на протяжении нескольких месяцев, мужчина содержал ее и её детей от предыдущих браков. Однако потерпевший решил расстаться с подсудимой, после чего ушел в море. Женщина не захотела оставаться без источника дохода и солгала сожителю, что беременна. На протяжении девяти месяцев она ходила с накладным животом, показывая его общим знакомым, отправляла свои фотографии бывшему сожителю, а затем сообщила ему, что родила мальчика. Для подтверждения своих слов женщина прислала ему фотографии новорожденного ребенка из Интернета.