Суд вынес приговор жительнице Приморья за мошенничество с беременностью

Жительница Хорольского района осуждена за мошенничество. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Ранее злоумышленница получала деньги от своего сожителя, прикрываясь лжебеременностью, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
«Хорольский районный суд вынес приговор в отношении 37-летней жительницы за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. В ходе рассмотрения дела установлено, что в период с мая по декабрь 2024 года подсудимая путем обмана своего сожителя и злоупотребления его доверием решила похитить принадлежащее ему имущество», — говорится в сообщении.
Женщина сожительствовала с потерпевшим на протяжении нескольких месяцев, мужчина содержал ее и её детей от предыдущих браков. Однако потерпевший решил расстаться с подсудимой, после чего ушел в море. Женщина не захотела оставаться без источника дохода и солгала сожителю, что беременна. На протяжении девяти месяцев она ходила с накладным животом, показывая его общим знакомым, отправляла свои фотографии бывшему сожителю, а затем сообщила ему, что родила мальчика. Для подтверждения своих слов женщина прислала ему фотографии новорожденного ребенка из Интернета.
Все это время потерпевший переводил подсудимой деньги. Общая сумма переводов составила 1 133 000 рублей. Также, общаясь с мужчиной по телефону, женщина убедила его передать ей для временного использования его мини-экскаватор стоимостью 344 181,22 рублей. Позже подсудимая его продала.
Женщина признала вину. Суд вынес ей наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ и приговорил к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако подсудимая получила отсрочку в связи с наличием у нее ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. С женщины также взыскали 1 476 931, 22 рублей в пользу потерпевшего. Сотовый телефон марки «Redmi 9C», как вещественное доказательство, суд обратил в доход государства в счет конфискации. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в Хорольском округе Приморья 37-летняя женщина превратила расставание в долгосрочный финансовый проект и попала под уголовное дело.