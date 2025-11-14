Отец устроившего пожар в московском ТЦ подростка сообщил о его пропаже

По словам отца, подросток перестал выходить на связь после ухода в школу. В мессенджерах и социальных сетях молодой человек отвечал односложно, что вызвало беспокойство родных. Через друзей сына мужчина узнал, что подросток уехал на незнакомом автомобиле. Эта информация побудила его обратиться в отделение полиции с заявлением о пропаже.