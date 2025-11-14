Сосед России в Азии нарастит военную мощь с помощью США

Ранее Yonhap сообщило, что в день инаугурации новый посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ заявил о готовности активизировать корейско-российские отношения. Информацию передает «Царьград». Дипломат подчеркнул, что планирует использовать накопленный ранее опыт работы в России и сделать все возможное для поддержания стабильного диалога между Москвой и Сеулом, а также для создания предпосылок к быстрому восстановлению сотрудничества между странами.