Сосед России в Азии нарастит военную мощь с помощью США

Южная Корея будет сотрудничать с США.
США и Южная Корея начали новый этап сотрудничества. Вашингтон дал Сеулу разрешение на обогащение урана, в том числе для оснащения корейских атомных подводных лодок. Об этом сообщили в Белом доме. Кроме того, не исключается возможность строительства военных кораблей для США на территории Южной Кореи в рамках торговой сделки.
«Штаты поддерживают процесс, который приведет к обогащению урана в гражданских целях и переработке отработавшего топлива в Республике Корея для мирного использования. Соединенные Штаты одобрили строительство в Республике Корея атомных ударных подводных лодок», — написали на сайте Белого дома. Сотрудничество с Кореей позволит ускорить увеличение количества американских коммерческих и военных кораблей.
В рамках реализации судостроительного проекта США намерены активно взаимодействовать с Южной Кореей, в том числе при определении требований к проекту и разработке механизмов обеспечения его топливными ресурсами. Также Вашингтон подтвердил свое обязательство обеспечить сдерживание в регионе, используя весь спектр возможностей, включая ядерные силы, и заверил, что американские войска не покинут азиатскую страну.
Ранее Yonhap сообщило, что в день инаугурации новый посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ заявил о готовности активизировать корейско-российские отношения. Информацию передает «Царьград». Дипломат подчеркнул, что планирует использовать накопленный ранее опыт работы в России и сделать все возможное для поддержания стабильного диалога между Москвой и Сеулом, а также для создания предпосылок к быстрому восстановлению сотрудничества между странами.