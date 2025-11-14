В Прикамье будут судить 4 человек за покушение на сбыт 1 кг наркотиков

Четырёх человек будут судить за покушение на сбыт более 1 килограмма наркотиков, передаёт прокуратура Пермского края.
По данным следствия, с 6 июля 2024 года по 29 апреля 2025 года четыре участника преступной группы попытались сбыть крупную партию запрещённых веществ. Для этого они оборудовали в регионе тайники, куда прятали свёртки с наркотическими средствами.
«Однако довести преступный умысел до конца не удалось, поскольку соучастники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.
В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном и особо крупном размерах, по ч. 3 ст. 30 чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ.
Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы уголовного дела в Краснокамский городской суд.
