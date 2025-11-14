Стало известно о возбуждении уголовного дела за взятку против депутата Госдумы

СК завел дело о крупной взятке в отношении депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, его уже лишили неприкосновенности. Он встретился со следователем, но официальных обвинений пока нет. Вороновский остается подозреваемым и воспользовался правом не давать показания против себя и близких.
Следствие считает, что в 2019—2020 годах он получил 25 млн рублей от главы Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Ранее Отари Аршба отмечал, что депутат готов сотрудничать. Сам Вороновский называет происходящее позором и собирается добиваться оправдания.
В конце октября генпрокурор Александр Гуцан направил в Госдуму представление о снятии с него неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что Лазаревский районный суд Сочи признал бывшего руководителя ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» Сафарбия Напсо виновным в мошенничестве, трате средств и превышении полномочий. По данным суда, он вместе с участниками схемы в 2018—2021 годах вывел имущество предприятия на сумму свыше 80 миллионов рублей.
