Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о возбуждении уголовного дела за взятку против депутата Госдумы

СК завел дело о крупной взятке в отношении депутата Госдумы Анатолия Вороновского.

СК завел дело о крупной взятке в отношении депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, его уже лишили неприкосновенности. Он встретился со следователем, но официальных обвинений пока нет. Вороновский остается подозреваемым и воспользовался правом не давать показания против себя и близких.

Следствие считает, что в 2019—2020 годах он получил 25 млн рублей от главы Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Ранее Отари Аршба отмечал, что депутат готов сотрудничать. Сам Вороновский называет происходящее позором и собирается добиваться оправдания.

В конце октября генпрокурор Александр Гуцан направил в Госдуму представление о снятии с него неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лазаревский районный суд Сочи признал бывшего руководителя ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» Сафарбия Напсо виновным в мошенничестве, трате средств и превышении полномочий. По данным суда, он вместе с участниками схемы в 2018—2021 годах вывел имущество предприятия на сумму свыше 80 миллионов рублей.

Читайте также: Стало известно, как врач из пригорода превратился в незаметного палача старушек.

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше