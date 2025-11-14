Ричмонд
Мониторинговый канал «Радиостанции Судного дня» приостановил трансляцию

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Трансляции с радиостанции УВБ-76, также известной как «радиостанция Судного дня», временно не будет из-за отключения света после попадания БПЛА по подстанции, утверждает отслеживающий активность радиостанции Тelegram-аккаунт «УВБ-76 эфир».

Источник: © РИА Новости

«Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении не уточняется, касается ли это трансляции сигнала радиостанции, или речь идёт о трансляции в самом канале. Некоторые подписчики в комментариях к посту заявили, что у них радиостанция «жужжит, как и жужжала», кто-то пишет, что «у нас не жужжит».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».

