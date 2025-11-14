Мониторинговый канал «Радиостанции Судного дня» приостановил трансляцию

«Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА», — говорится в сообщении.
При этом в сообщении не уточняется, касается ли это трансляции сигнала радиостанции, или речь идёт о трансляции в самом канале. Некоторые подписчики в комментариях к посту заявили, что у них радиостанция «жужжит, как и жужжала», кто-то пишет, что «у нас не жужжит».
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».