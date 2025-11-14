В Германии назвали точный срок падения Киева

Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже в январе 2026 года. Об этом сообщает одна из немецких газет со ссылкой на источники в Еврокомиссии. По их данным, страна получила обещанную европейскую помощь в начале октября и ноября, однако этого недостаточно для стабилизации ситуации.