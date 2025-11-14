Ричмонд
На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 3,5 км

Из-за активности вулкана Крашенинникова на Камчатке могут возникнуть трудности перелетов низколетящих самолетов.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке зафиксирована активность вулкана Крашенинникова. Столб пепла поднялся на высоту 3,5 км, а шлейф протянулся на 10 километров, сообщает KVERT.

«Эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 3,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 10 км на северо-восток от вулкана. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты», — сообщил источник.

3 августа сотрудники заповедника, находившиеся у вулкана Крашенинникова, сообщили о начале пеплового извержения, а позже — о появлении парогазовых струй. Группа покинула опасный район, разделившись на две части. Одна направилась в кальдеру вулкана Узон, другая — к Кроноцкому озеру.

Ученые отмечают, что предыдущее извержение этого вулкана происходило в XV веке.

Ранее на Гавайях было зафиксировано начало извержения вулкана Килауэа. Тогда местные власти объявили оранжевый уровень опасности.