На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 3,5 км

3 августа сотрудники заповедника, находившиеся у вулкана Крашенинникова, сообщили о начале пеплового извержения, а позже — о появлении парогазовых струй. Группа покинула опасный район, разделившись на две части. Одна направилась в кальдеру вулкана Узон, другая — к Кроноцкому озеру.