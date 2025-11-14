Хотел расплатиться: волонтер Кулеш оценил новые улики в деле Усольцевых

Тайна исчезновения семьи Усольцевых в суровой тайге Кутурчинского Белогорья продолжает обрастать новыми деталями и версиями. Одной из самых загадочных находок, не дающих покоя общественности, стала крупная сумма денег, обнаруженная в брошенном автомобиле предпринимателя. Зачем пропавший Сергей Усольцев держал в машине 300 тысяч рублей, объяснил волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш. Он категорически отверг предположение, что эти средства могли быть предназначены для туристического похода.
Расходная дежурная пачка.
Информация о 300 тысячах рублей, которые нашли в бардачке автомобиля, породила новый виток спекуляций. В беседе с журналистом aif.ru Кулеш поделился своим экспертным мнением.
«Сумма денег, на мой взгляд не для похода. Предположу, что расходная дежурная пачка, либо расчеты с кем-либо из поставщиков или покупателей», — отметил волонтер.
Кулеш считает, что найденные деньги относятся к коммерческой деятельности Усольцева, но могли ли они иметь отношение к его исчезновению?
Ранее криминалист Михаил Игнатов выдвинул иную гипотезу, объяснив, что 300 тысяч в машине Усольцева могли не принадлежать предпринимателю. Поскольку автомобиль зарегистрирован на его компанию, за рулем мог находиться кто-то другой, кто и оставил внушительную сумму в бардачке. Эта версия добавляет сложности в расследование, расширяя круг потенциально причастных лиц. В свою очередь, в Следственном комитете придерживаются иной позиции и считают, что найденные деньги принадлежат именно Сергею Усольцеву.
Золотая лихорадка в тайге.
Параллельно с денежной загадкой в информационном поле активно обсуждается и другая, почти детективная версия, связывающая исчезновение семьи с золотодобычей в Партизанском районе Красноярского края. Сторонники этой теории предполагают, что Усольцевы могли отправиться в поход с целью осмотреть золотые прииски или же стали случайными свидетелями деятельности «черных» старателей, что и привело к трагедии.
Однако волонтер Алексей Кулеш, хорошо знакомый с локацией, в беседе с aif.ru заявил, что эти сценарии не выдерживают критики. «Если речь о приисках, то Ивановский они оставили далеко позади, он прямо у дороги расположен. Юльевский прииск находится оттуда довольно далеко, туда ездят на проходимой технике. Ну и смотреть там нечего: драги и отстойники. Россыпного золота давно нет, граммы в промывке», — аргументировал он свою позицию.
Напомним, что жители Железногорска Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочка Арина пропали 28 сентября, отправившись в туристический поход к скале Буратинка. Активные поиски с привлечением сотен волонтеров продолжались до 12 октября, но не увенчались успехом. На данный момент в операции участвуют только профессиональные спасатели и силовики.
Как ранее сообщал волонтер Кулеш, масштабные поиски, вероятно, будут возобновлены лишь следующей весной, когда в тайге сойдет снег, что оставляет родственников и всех, кто следит за этой историей, в тягостном ожидании. На сегодняшний день какой-либо новой информации о пропавших Усольцевых нет.