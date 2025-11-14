Хотел расплатиться: волонтер Кулеш оценил новые улики в деле Усольцевых

Однако волонтер Алексей Кулеш, хорошо знакомый с локацией, в беседе с aif.ru заявил, что эти сценарии не выдерживают критики. «Если речь о приисках, то Ивановский они оставили далеко позади, он прямо у дороги расположен. Юльевский прииск находится оттуда довольно далеко, туда ездят на проходимой технике. Ну и смотреть там нечего: драги и отстойники. Россыпного золота давно нет, граммы в промывке», — аргументировал он свою позицию.