Курганский авторитет выплатил миллионный штраф и снял в суде арест

Суд в Кургане снял арест с машины местного авторитета.
Житель Кургана Евгений Петров, осужденный по статье о занятии высшего криминального положения, выплатил назначенный судом штраф в размере одного миллиона рублей. После этого мужчина обратился в суд, чтобы снять обеспечительный арест на автомобиль. Ходатайство мужчины было удовлетворено. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Признанный криминальным авторитетом осужденный Петров подал прошение в суд о снятии ареста на машину. Основанием для удовлетворения ходатайства стал выплаченный штраф в размере миллиона рублей», — рассказали источники.
Редакция обратилась за комментарием в Курганский областной суд, где рассматривалось заявление осужденного авторитета. «Арест на автомобиль снят в связи с тем, что штраф полностью выплачен», — рассказали о решении в пресс-службе организации.
Евгений Петров стал фигурантом первого в регионе уголовного дела о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Мужчина был признан виновным в том, что занимал должность положенца более 16 лет в Курганской области. Суд отправил его на 10 лет в колонию и обязал выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. В качестве обеспечительной меры до выплаты штрафа был наложен арест на автомобиль. Сам Петров своей вины не признал, утверждал, что являлся юристом и помогал знакомым решать спорные вопросы.