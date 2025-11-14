Курганский авторитет выплатил миллионный штраф и снял в суде арест

Евгений Петров стал фигурантом первого в регионе уголовного дела о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Мужчина был признан виновным в том, что занимал должность положенца более 16 лет в Курганской области. Суд отправил его на 10 лет в колонию и обязал выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. В качестве обеспечительной меры до выплаты штрафа был наложен арест на автомобиль. Сам Петров своей вины не признал, утверждал, что являлся юристом и помогал знакомым решать спорные вопросы.