Еще одно западное СМИ подделало речь Трампа

Отмечается, что первоначально SVT отклонил претензии, однако впоследствии внес изменения как в текст статьи, так и в видеоклип, добавив паузы между разными частями речи. Ответственный редактор Карин Экман пояснила, что обновление было сделано для большей ясности контекста публикации, отвергнув предположения о влиянии скандала с BBC на доверие к телеканалу. Сообщается также, что аналогичные правки в свой материал внес и норвежский вещатель NRK.