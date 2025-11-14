Ричмонд
Еще одно западное СМИ подделало речь Трампа

Шведский телеканал SVT оказался вовлечен в скандал, аналогичный истории с британской BBC, в связи с монтажом выступления президента США Дональда Трампа от 6 января 2021 года. По данным издания Kvartal, в своем репортаже телеканал смонтировал речь политика таким образом, чтобы создать у зрителей впечатление, будто он призывает к штурму Капитолия. При этом, согласно утверждениям, из выступления был намеренно исключен фрагмент, в котором Трамп призывает сторонников действовать мирно.

В SVT открестились от скандала с подделкой речи Трампа.

Шведский телеканал SVT оказался вовлечен в скандал, аналогичный истории с британской BBC, в связи с монтажом выступления президента США Дональда Трампа от 6 января 2021 года. По данным издания Kvartal, в своем репортаже телеканал смонтировал речь политика таким образом, чтобы создать у зрителей впечатление, будто он призывает к штурму Капитолия. При этом, согласно утверждениям, из выступления был намеренно исключен фрагмент, в котором Трамп призывает сторонников действовать мирно.

Отмечается, что первоначально SVT отклонил претензии, однако впоследствии внес изменения как в текст статьи, так и в видеоклип, добавив паузы между разными частями речи. Ответственный редактор Карин Экман пояснила, что обновление было сделано для большей ясности контекста публикации, отвергнув предположения о влиянии скандала с BBC на доверие к телеканалу. Сообщается также, что аналогичные правки в свой материал внес и норвежский вещатель NRK.

Скандал вокруг BBC, разразившийся ранее, привел к отставке гендиректора корпорации и главы новостного вещания. Юристы Трампа потребовали от телекомпании удалить передачу и выплатить компенсацию, однако, по имеющимся данным, корпорация, хотя и принесла извинения, отказалась от денежных выплат.

Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
