Поврежденное судно и возгорание на нефтебазе: что известно об атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск

На территории Новороссийска и других городов Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Новороссийске приведен в действие сигнал «Внимание всем».

Перекрыто движение в районе Новороссийска из-за атаки беспилотников.

К угрозе подключились соседние муниципалитеты — аналогичные предупреждения объявлены в Анапе, Туапсинском округе и Геленджике. Глова города Новоросийска Андрей Кравченко призывает жителей соблюдать меры безопасности.

Последствия атак БПЛА.

В результате массированной атаки на Новороссийск повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Также пострадали береговые сооружения порта и одно гражданское судно.

Зафиксированы падения фрагментов БПЛА на жилые кварталы. Повреждены как минимум четыре многоквартирных дома высотой от 5 до 16 этажей. В отдельных квартирах выбиты стекла, имеются повреждения конструкций.

пострадавшие при атаке.

В ходе совершенной на Новороссийск массированной атаки в порту были повреждены элементы одного из гражданских судов — причиной стали обломки беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, трое членов экипажа получили травмы; в настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ликвидация возгорания на нефтебазе.

Пожар на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске полностью ликвидирован. Возгорание возникло в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата во время атаки.

Для ликвидации последствий происшествия были задействованы значительные силы. Всего в оперативных мероприятиях принимали участие 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений.

От МЧС России в работах были задействованы 76 сотрудников и 23 единицы специализированной техники. Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание было полностью локализовано и ликвидировано, пострадавших на объекте нет.

