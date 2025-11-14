Ричмонд
Водитель «мицубиси» влетел в кафе во Владивостоке, погибла сотрудница

Трагическая авария произошла этим утром во Владивостоке. Там на улице Катерная влетел в придорожное кафе водитель «мицубиси». В результате ДТП погибла сотрудница заведения, ещё четырёх человек увезли в больницу.

Как сообщает МЧС Приморского края, персонал кафе и водитель иномарки оказались заблокированы. Спасатели смогли вытащить сотрудников заведения и владельца легковушки.

«К сожалению, сотрудницу кафе спасти не удалось», — уточнили в МЧС.

Что стало причиной ДТП и другие детали происшествия, сейчас устанавливают сотрудники автоинспекции.

Ранее Life.ru сообщал, как в Челябинской области случилось ДТП с участием двух маршрутных автобусов. В момент аварии в салонах транспортных средств находились семь человек. В результате пострадали три женщины.

