Мужчина попытался съесть гигантский бургер и повредил мозг

В Греции мужчина попытался повторить опасное развлечение из соцсетей и проглотить огромный бургер целиком.
Об этом пишет Greek Reporter. Он не разжевал еду, и та перекрыла дыхательные пути.
Мужчина начал задыхаться, а среди очевидцев не оказалось людей, способных выполнить приём Геймлиха. Это способ помочь человеку, когда что-то перекрывает дыхание. Спасающий становится позади пострадавшего, обхватывает его выше пупка и делает резкий толчок вверх и на себя. Так предмет может выйти из дыхательных путей. Приём применяют, если человек не может говорить, кашлять или дышать.
Его отвезли в больницу в критическом состоянии. Врачи выявили поражение мозга и внутренних органов, вызванное удушьем.
Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в Афинах и подключён к ИВЛ. Состояние остаётся крайне тяжёлым.
Читайте также: Стало известно, как врач из пригорода превратился в незаметного палача старушек.