Мужчина попытался съесть гигантский бургер и повредил мозг

Мужчина начал задыхаться, а среди очевидцев не оказалось людей, способных выполнить приём Геймлиха. Это способ помочь человеку, когда что-то перекрывает дыхание. Спасающий становится позади пострадавшего, обхватывает его выше пупка и делает резкий толчок вверх и на себя. Так предмет может выйти из дыхательных путей. Приём применяют, если человек не может говорить, кашлять или дышать.