В Свирске 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля

В Свирске произошла авария, в которой пострадала 16-летняя девушка. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, случилось все вечером 13 ноября 2025 на улице Киевской.
— По предварительной информации, 68-летний водитель «Исудзу Эльф» сбил девушку, которая внезапно вышла на дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Также дорожные полицейские отмечают, что у подростка не было световозвращающих элементов на одежде. Сейчас проводится проверка, прокуратура поставила дело на особый контроль.
