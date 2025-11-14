Ричмонд
В Свирске 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля

Пешеход получила травмы, сейчас находится под наблюдением медиков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Свирске произошла авария, в которой пострадала 16-летняя девушка. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, случилось все вечером 13 ноября 2025 на улице Киевской.

— По предварительной информации, 68-летний водитель «Исудзу Эльф» сбил девушку, которая внезапно вышла на дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также дорожные полицейские отмечают, что у подростка не было световозвращающих элементов на одежде. Сейчас проводится проверка, прокуратура поставила дело на особый контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье семья 5-летней девочки получила компенсацию в размере 180 тысяч рублей после травмы в игровой. Ребенок сломал ключицу, когда упал с аттракциона.